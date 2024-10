Encomio alla Polizia locale di Polla: il “Nastrino COVID-19” proposto dell’assessore Giuliano

L’Assessore alla Polizia Locale e Protezione Civile del comune di Polla, Vincenzo Giuliano, ha proposto e ottenuto l’approvazione unanime della Giunta comunale per l’istituzione del “Nastrino COVID-19” come onorificenza ufficiale destinata al personale della Polizia Locale che si è distinto per dedizione e sacrificio durante l’emergenza generata dal Covid-19.

La decisione di introdurre questo distintivo, contraddistinto da una striscia tricolore , rappresenta un gesto significativo da parte dell’amministrazione comunale di Polla nei confronti degli agenti che hanno operato con eccezionale impegno e determinazione nel corso dell’anno 2020, durante le fasi critiche legate alla pandemia da Covid-19.

La Giunta comunale ha espresso pieno riconoscimento per l’importante ruolo svolto dai Corpi e dai Servizi di Polizia Locale nel garantire l’ordine pubblico, fornire assistenza alle famiglie colpite dal virus e far rispettare le misure sanitarie volte a proteggere la salute pubblica.

Questo distintivo, che diventerà parte integrante e ufficiale della divisa ordinaria del personale della Polizia Locale, simboleggia concretamente la stima e la gratitudine verso coloro che si sono distinti per il loro impegno straordinario nella comunità di Polla. Tra gli agenti della Polizia Locale che riceveranno l’onorificenza vi sono il Luogotenente Alfonso Cancro, il Luogotenente Francesco Larocca e l’Assistente Capo Carmine Priore, che hanno operato in prima linea durante tutto il 2020, mettendo a rischio la propria salute per servire la comunità con determinazione e altruismo. Un encomio speciale è stato attribuito al capitano Andrea Santoro, per il suo prezioso contributo e la leadership dimostrata durante le fasi più delicate della pandemia, gestendo con competenza sia i periodi di lockdown che le cruciali operazioni di vaccinazione.