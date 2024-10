Ad Atena Lucana, boom di adesioni per la giornata di prevenzione “Ottobre Rosa” rivolta alle donne

Questa mattina, nella sede dell’Associazione “Colomba Soccorso” ad Atena Lucana, ha preso vita un’importante giornata dedicata alla prevenzione rivolta a tutte le donne in occasione del “Mese Rosa” di Ottobre. L’iniziativa gratuita, promossa dall’Associazione Colomba Soccorso, ha potuto contare sul prezioso sostegno e la collaborazione del Centro Analisi Biochimica, sempre attento alle iniziative che mirano a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione.

Numerose donne hanno partecipato alla giornata dedicata alla salute, durante la quale le visite preventive sono state condotte dalla dottoressa Giovanna D’Elia, medico chirurgo e senologa di grande esperienza già in servizio presso l’Ospedale Luigi Curto di Polla, con il supporto della storica caposala del reparto di chirurgia del nosocomio pollese, Rosanna Di Stasio.

L’impegno dell’Associazione Colomba Soccorso va oltre questo singolo evento. Infatti, durante tutto l’anno è possibile prenotare visite gratuite chiamando al numero 3495636093 dello sportello amico, attivo dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 19:00. Qui, l’associazione accoglie gratuitamente la professionalità di medici, in particolare in pensione, che mettono a disposizione della popolazione le proprie competenze in varie discipline mediche come cardiologia, oncologia, dermatologia, neurologia, geriatria, psichiatria, endocrinologia, urologia, ginecologia e molte altre.

Iniziative come questa dimostrano un forte impegno per sensibilizzare sulla prevenzione e garantire l’accesso alle cure mediche per tutti. Un’opera lodevole dell’Associazione Colomba Soccorso e dei medici coinvolti che offre un significativo contributo alla salute della comunità.