Cani maltrattati a Padula, scattano le multe

Nuova operazione contro il maltrattamento di animali a Padula, in provincia di Salerno. Il nucleo di polizia giudiziaria della Sezione provinciale di guardie zoofile Salerno Aisa ha condotto la terza operazione di controllo volta a prevenire la cattiva detenzione di cani. L’intervento ha portato al controllo di diversi esemplari di cani in diverse proprietà private del territorio comunale. Alcuni degli animali sono stati trovati in condizioni critiche, rinchiusi in box fatiscenti o legati con catene, senza microchip e non vaccinati, in violazione delle normative regionali e nazionali. Per i proprietari sono scattate sanzioni amministrative di 600 euro per la detenzione di cani a catena, mentre altre violazioni riguardanti la mancata identificazione degli animali e le pessime condizioni igienico-sanitarie sono state contestate con verbali di prescrizione. L’operazione ha incluso anche due controlli su situazioni precedentemente segnalate, dove è stato verificato il rispetto delle prescrizioni imposte, con cani ora vaccinati, microchippati e tenuti in condizioni ottimali. Il responsabile delle Guardie Zoofile dell’area Centro-Sud Italia, Vincenzo Senatore, in una nota, ha detto che “le operazioni continueranno nelle prossime settimane, con l’obiettivo di contrastare i casi di maltrattamento e garantire il rispetto delle normative vigenti”.