A Capaccio Paestum uno “zaino sospeso” per i bambini economicamente meno fortunati

La scorsa settimana è stata portata a termine una bellissima iniziativa di solidarietà dedicata ai bambini le cui famiglie si trovano in condizioni di difficoltà economica. Il Leo Club Paestum, presieduto da Francesca De Vita, ha provveduto alla consegna a questi bimbi meno fortunati dello “Zaino Sospeso”. Si tratta di uno zaino contenente materiale scolastico che è stato raccolto durante il mese di settembre in vari punti della città da chiunque abbia voluto fare un gesto di solidarietà. L’iniziativa è stata proposta per il secondo anno consecutivo dal club pestano. Dal 2 al 30 del mese scorso, infatti, è stato possibile poter riporre, all’interno di scatole predisposte nelle diverse attività aderenti, il materiale scolastico necessario per poter affrontare il nuovo anno scolastico.

Lo “Zaino Sospeso” è stato distribuito dal Comitato di Croce Rossa Italiana di Capaccio Paestum, presieduto da Marco Palimento. Una bellissima iniziativa di solidarietà verso i più piccoli in difficoltà che ci si augura possa ripetersi anche per i prossimi anni scolastici.