Aperte le iscrizioni alla seconda edizione del premio artistico letterario “L’Identità del Cilento”

Si sono appena aperte le iscrizioni al Premio Artistico-Letterario: “L’identità del Cilento”, riservato ai giovani dei territori del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni. Il premio, giunto alla sua seconda edizione, è organizzato dall’Associazione Storico Culturale “Progetto Centola” e dal Gruppo “Mingardo-Lambro-Cultura”, con il Patrocino Morale del Consiglio Regionale della Regione Campania, della Provincia di Salerno, del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (Ufficio X Salerno) e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Vallo della Lucania.

Il premio ha lo scopo di esaltare l’identità cilentana attraverso uno strumento che possa contribuire a legare i giovani al loro territorio di appartenenza, valorizzandone sia il patrimonio materiale che immateriale. Al centro della rassegna c’è l’uomo e il suo rapporto con l’ambiente in cui vive, fatto di tradizioni, di racconti, di poesie e di legami familiari e di modi di vivere.

Il premio si divide in quattro categorie. Si possono inviare opere relative alle sezioni: audiovisivo, ossia un video, un documentario o un’intervista della durata massima di 10 minuti; fotografia, sia in bianco e nero che a colori e corredata da una breve didascalia descrittiva; prosa e poesia, anche sottoforma di video o podcast. Ogni opera deve trattare argomenti relativi al Cilento, agli Alburni e al Vallo di Diano come tradizioni, costumi, beni storico-artistici, strade, feste patronali e tanto altro. Insomma tutto ciò che metta in evidenza il genius loci del territorio scelto dal giovane in gara.

Per partecipare al concorso bisogna avere un’età compresa tra gli 11 e 27 anni. I ragazzi verranno inquadrati nelle seguenti categorie: 11-14 anni; 15-18 anni e 19-27 anni. Si potrà concorrere individualmente, in gruppo, per classi scolastiche o per scuole. Le opere, anonime, devono essere inviate, insieme all’apposita scheda di partecipazione, entro il 30 aprile 2025 e verranno valutate da una giuria il cui giudizio è insindacabile. Alle prime tre opere classificate per ogni sezione e fascia d’età verrà consegnato un attestato di merito. La partecipazione è totalmente gratuita.