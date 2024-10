Cartella esattoriale “pazza” da oltre 20mila euro a una famiglia di Sala Consilina

Stupore e anche rabbia per una famiglia di Sala Consilina alla quale è stata consegnata una cartella esattoriale di oltre 20mila euro. “Peccato” non dovesse essere pagata quella cifra e solo l’intervento dell’avvocato Massimo Puglia ha fatto sì che il pagamento venisse annullato e che la famiglia non subisse l’ingiustizia. Una cosiddetta cartella “pazza”.

Per la famiglia era già pendente un giudizio contro una cartella esattoriale di 21mila 500 euro. in Attesa della sentenza è arrivata un’altra cartella di 25mila che è stata subito stornata. il giudice di pace di Sala Consilina, in seguito al ricorso del legale, ha accolto le doglianze e annullato quindi la cartella esattoriale da 21mila euro in quanto l’importo non era dovuto. Inoltre le spese legali sono state a carico dell’Agenzia dell’Entrate e dell’ente impositore, ovvero la Prefettura di Salerno.