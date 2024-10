Pedagogia in natura: momento di confronto e condivisione tra insegnanti e genitori ad Auletta 

Si è tenuto ieri presso “Zaytum oltre: l’Orto” ad Auletta l’incontro di pedagogia in natura. L’incontro ha visto la presenza di Jela Harbin maestra e pedagogista esperta di pedagogia Waldorf e Montessori. Jela Harbin è fondatrice e direttrice di alcune scuole d’infanzia basate sulla pedagogia nel bosco in Slovacchia. Durante l’incontro Harbin ha spiegato di aver vissuto a Napoli per 8 anni e grazie allo studio svolto della pedagogia montessoriana in Italia è riuscita a portare il suo sapere in Slovacchia. Jela ha condiviso la sia esperienza su come la natura possa diventare il luogo ideale per lo sviluppo e l’apprendimento del bambino sin dai primissimi anni di vita del fanciullo.

L’incontro ha visto la partecipazione del primo cittadino di Auletta, Antonio Caggiano e dell’assessore Antonella Cavallo ma anche di tanti genitori e famiglie aulettesi con l’obiettivo di scoprire e conoscere nuove forme di educazione dove la tecnologia possa essere solo ai margini della vita formativa dei più piccoli. Presenti anche le educatrici dell’asilo nido e le maestre della scuola dell’infanzia di Auletta che hanno avuto modo di confrontarsi insieme ai genitori e alle famiglie su nuovi spazi naturalistici e nuovi modi per educare e formare le generazioni future costruendo per l’avvenire, attraverso nuovi progetti formativi e non tralasciando le molteplici problematiche legate alla vita scolastica quotidiana che un genitore e un educatore affronta giornalmente. Il contatto con la natura regala una serie di benefici e questo tipo di scuole, consentono ai più piccoli sino ad arrivare all’adolescenza a uno sviluppo e promozione dell’autostima e del benessere psicologico sempre più minati da un contesto sociale malsano.