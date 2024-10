Sorpreso a Nocera Inferiore con attrezzi da scasso in un marsupio: giovane deferito all’Autorità Giudiziaria

Un ragazzo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria dagli Agenti della Polizia di Stato per possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli. Nella mattinata di ieri un equipaggio della Volante del Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore ha controllato un giovane nei pressi della Stazione Ferroviaria visto il suo atteggiamento sospetto. Nel corso dei controlli, lo stesso è stato sorpreso con numerosi attrezzi da scasso ed utensili vari riposti in un

borsello e in un marsupio.

L’uomo, che annovera precedenti per reati contro il patrimonio,

è stato quindi accompagnato al Commissariato e deferito all’A.G. per il reato di possesso

ingiustificato di chiavi e grimaldelli. In seguito tutto il materiale è stato repertato e

sequestrato. Nei confronti del giovane, inoltre, verrà emesso il foglio di via obbligatorio da parte del Questore della Provincia di Salerno.