Cattivi odori dalla discarica di Sala Consilina, “Schierarsi” chiede l’intervento dei Noe

L’associazione “Schierarsi” ha presentato una richiesta ai carabinieri del Noe, di Potenza e Salerno, di effettuare delle verifiche su una discarica a Sala Consilina. L’associazione Schierarsi ha deciso di chiedere l’intervento dei Noe, sia di Potenza che di Salerno, in seguito “alle numerose segnalazioni di cittadini residenti nelle aree circostanti – si legge – per lo smaltimento e trattamento rifiuti speciali e relativo ciclo, sita in località Sant’Angelo”. I cittadini residenti nelle aree circostanti la discarica da quasi due anni lamentano delle esalazioni di cattivo odore e lo hanno fatto in vario modo anche scendendo in piazza.

“Le emissioni odorigene moleste – si legge nella lettera di Schierarsi – si verificano soprattutto nelle ore serali, con un intensificarsi nelle ore notturne, e sembrano provenire dalla predetta discarica, verso la quale, come riferito dai cittadini, si ha un movimento continuo in entrata ed in uscita di autoarticolati nelle ore diurne e notturne”. In base a tutto ciò l’associazione Schierarsi – Cilento Vallo di Diano “chiede al Noe di verificare ed accertare la regolarità dell’attività di smaltimento e trattamento dei rifiuti della predetta discarica, al fine di tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini”. Così termina la missiva firmata dall’associazione che si occupa di ambiente e territorio.