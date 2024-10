“Meno armi, più sanità”. La protesta di Gaetano a Sassano. “Gesto per il nostro territorio”

Durante la cerimonia di svelamento del cippo dedicato ai caduti di Nassiriya a Sassano, un uomo dal fondo della platea ha esposto uno striscione “meno armi, più sanità”. L’uomo, Gaetano, un idraulico in pensione, ha spiegato di averlo fatto per una serie di motivi sia familiari – con le difficoltà per accedere a tutti i servizi sanitari – sia per tutelare l’ospedale di Polla dalle difficoltà di questi tempi.

“Ho mostrato il mio pensiero e ho ritirato subito lo striscione anche dopo una chiacchierata piena di solidarietà con il capitano dei carabinieri, la quale mi ha ascoltato e mostrato la sua vicinanza. Alla fine ci siamo abbracciati e ho capito che non siamo soli nella tutela della sanità”. Gaetano, musicista della banda di Sassano, ha anche aggiunto che non era un gesto contro i caduti o contro le istituzioni ma era il momento giusto di fronte a una platea folta e importante per ricordare un tema caro al Vallo di Diano.

Il capitano dei carabinieri, Veronica Pastori, con il maresciallo della stazione di Teggiano, Francesco Pennisi, si sono avvicinati all’uomo per chiedere spiegazioni e dopo cinque minuti di confronto pacifico, Gaetano ha ritirato lo striscione.

“Il capitano – ha riferito – è stata molto umana e abbiamo parlato di sanità e di territorio”.