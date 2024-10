Lavori al porto di Maratea: arrivo l’ok dalla Regione Basilicata

Questa settimana prenderanno avvio i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza delle aree demaniali del porto di Maratea , in seguito al rilascio dell’autorizzazione per la loro occupazione.

L’annuncio è stato fatto dall’assessore regionale alle infrastrutture, Pasquale Pepe, che ha sottolineato come “gli interventi siano stati finanziati con fondi regionali per un totale di circa 2,9 milioni di euro”.

I lavori prevedono la messa in sicurezza del molo nord mediante la ricostruzione della barriera protettiva contro le onde, il recupero dei massi dispersi sul fondo del mare, l’installazione di nuovi massi, la pavimentazione della banchina centrale e il riassetto della spiaggetta con una piccola scogliera.