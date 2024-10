A Valencia anche un ragazzo di Auletta. “Situazione drammatica e pericolosa”

Ore drammatiche a Valencia e si aggrava il bilancio dei morti,oltre 70 a causa delle piogge torrenziali provocate dal ciclone “Dana”che si è abbattuto nelle ultime 48 ore sulla nazione spagnola. Il numero delle vittime è in crescita e tante persone risultano essere disperse.

E ‘ presente un numero elevato anche di cittadini completamente isolati a causa della forte inondazione e infatti l’autorità ha consigliato alla popolazione spagnola di restare in casa evitando qualsiasi spostamento a meno che non sia di estrema necessità e urgenza. Presente a Valencia anche un ragazzo di Auletta che da pochi mesi si trova lì per studiare e lavorare, raggiunto dalla nostra redazione conferma di stare bene e che l’alluvione ha colpito il sud di Valencia una zona un più lontana da dove vive attualmente. La situazione, continua il ragazzo, risulta essere molto critica e allarmante in tutto il paese e l’unica cosa da fare è quella seguire le istruzione delle autorità competenti.