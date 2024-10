Caprio e Martorano vincono l’11esima edizione di Acteon, Atena in corsa

Daniele Caprio e Maria Maddalena Martorano sono i vincitori dell’undicesima edizione di Acteon, Atena in Corsa, organizzata dall’associazione Metalfer Runner. Sugli otto chilometri della gara che si è disputata ad Atena Lucana i due atleti, uno della Camaldolese e l’altra dell’Avis Lagonegro hanno sbaragliato la concorrenza.

Successo soprattutto per la macchina organizzativa che ha saputo gestire le decine e decine di atleti arrivate ad Atena Lucana per l’intero arco della manifestazione e anche nell’accoglienza e nel post gara. Successo anche per il pubblico che caloroso ha fatto da cornice alla competizione.

“Vogliamo ringraziare l’amministrazione comunale, il sindaco, Don Michele, la colomba soccorso, gli sponsor, il vigile Ciro, tutti i partecipanti, i soci della polisportiva per il buon esito della gara”. Così hanno commentato gli organizzatori. Da rimarcare anche la bellezza della gara dedicata ai più piccoli e la folta partecipazione di concorrenti non solo del Vallo di Diano e non solo della provincia di Salerno.