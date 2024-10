Giovanni Graziano nuovo presidente dell’associazione +Insieme. Pronte nuove iniziative

Dopo un periodo di sospensione delle attività sociali e culturali, l’Associazione +Insieme informa, e comunica, che è pronta a ripartire, con novità riguardanti l’Associazione e nuove attività in ambito culturale e sociale. L’associazione è nata grazie ad un piccolo gruppo di persone animate dalla voglia di stare insieme e di creare momenti di aggregazione, spaziando in diversi ambiti per promuovere attività finalizzate allo stare insieme.

“Abbiamo fatto un cammino insieme a chi ha voluto sostenerci in questi anni collaborando nelle iniziative, abbiamo condiviso insieme agli associati e alla comunità eventi culturali, sportivi, di solidarietà cercando, per quanto ci è stato possibile, di soddisfare anche dei bisogni della comunità attraverso l’istituzione del Presidio Medico di Supporto alla prevenzione. Come ogni ciclo di vita associativa abbiamo avuto dei rallentamenti nel proseguire nelle attività, ed in questa fase abbiamo attuato cambiamenti rinnovando le cariche interne. Il nostro motto è sempre stato, e rimane questo: “associarci per il bene comune” potrebbe sembrare una “frase fatta”, ma ciò che ci muove è proprio questo: costruire il bene comune attraverso le iniziative e le attività che vogliamo realizzare nella e per la nostra comunità con uno scopo ben preciso: favorire più socialità. Nell’era dei Social vogliamo dare e diffondere un messaggio: “essere più sociali e meno social”.



La prima novità riguarda il rinnovo delle cariche interne all’Associazione:

Presidente: Giovanni Graziano

Vice-Presidente: Maria Giovanna Tropiano

Tesoriere: Giuseppe Pucciariello

Segretario: Angelo Mario Curcio



“È un onore e una responsabilità che accolgo con profonda gratitudine e determinazione. Ringrazio tutti gli associati per la fiducia che mi hanno accordato, e desidero esprimere un ringraziamento speciale al Presidente uscente, Piera Aromando, e a tutto il direttivo precedente per l’eccezionale lavoro svolto. Il successo che celebriamo oggi è il risultato della loro dedizione e visione, e sono felice di poter contare ancora su Piera, che continuerà a far parte dell’Associazione. Assumere il ruolo di Presidente non è un traguardo individuale, ma un privilegio che solo una grande squadra può rendere significativo. Il mio compito sarà quello di essere il terminale di questo straordinario team associativo. Essere Presidente, per me, significa proprio questo: guidare come un maestro d’orchestra, consapevole che senza la passione e il contributo di ogni singolo elemento, la sinfonia del nostro impegno comune non potrebbe prendere vita.”

La cultura è il fondamento dell’Umanità, produce pensiero, identità, cittadinanza; è un’idea di sviluppo fondata sul valore delle diversità, sulla forza del dialogo, sulla libertà della ricerca

intellettuale e dell’espressione artistica, sulla bellezza del territorio, sulla coesione sociale, sullo spazio pubblico. Vogliamo ripartire da tutto questo, per dare l’opportunità di crescere ed emozionarci insieme, e vogliamo farlo con un programma di attività e ricco di eventi per l’anno 2024-2025, che vedranno da qui a Dicembre 4 date già decise. La prima sarà il 4 Novembre 2024, stiamo realizzando un progetto, intitolato “Il Viaggio nel Tempo” che verrà pubblicato proprio in quella data e che vedrà protagonisti le Nonnine e i Nonnini della nostra comunità”.