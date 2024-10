“Giustizia e verità per Fransceso” : la marcia silenziosa ad Auletta commuove la comunità

Sì è tenuto ad Auletta alle ore 19:30 la marcia silenziosa per Francesco Morriello. La marcia è partita dal Largo Braida attraversando le vie del paese.

Un evento fortemente voluto dalla famiglia di Francesco per far sentire al mondo la loro sete di giustizia e verità. La famiglia ha dichiarato “Dopo la tragica perdita di Francesco, ci troviamo a combattere un’altra dolorosa battaglia: quella contro i tanti interrogativi irrisolti che circondano la sua scomparsa. Abbiamo bisogno del vostro sostegno per sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità, per scuotere le coscienze di chi potrebbe conoscere la verità e ancora tace”. Tanti giovani ragazzi ,amici e non di Francesco hanno partecipato alla marcia facendo sentire il loro sostegno alla famiglia del giovane morto prematuramente in estate. Presente il primo cittadino di Auletta Antonio Caggiano che esprime il suo profondo dispiacere per la vicenda ,il parrocco della Chiesa madre di Auletta Don Vincenzo e l’avvocato della famiglia Vincenzo Morriello. Tante le famiglie della comunità aulettese che hanno visto in Francesco anche il loro “figlio” volato in cielo troppo presto.