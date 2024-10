Ripulito il canale Demaniale Lamarelle: gli studenti dell’Istituto Cicerone in prima linea

Questa mattina, il canale Demaniale Lamarelle, che costeggia la stradina tra Caiazzano di Sassano e Padula, ha visto un’importante iniziativa di pulizia grazie all’impegno degli studenti della classe 1A della sezione Agricoltura e Risorse Forestali dell’Istituto Cicerone. L’area, oggetto di numerose segnalazioni nei giorni scorsi da parte del Consorzio di Bonifica per la presenza di spazzatura che ricopriva la vegetazione laterale, è stata ripulita nel corso dell’evento “Puliamo il Mondo”, promosso dal Comune di Padula e da Legambiente.

Accompagnati dai loro docenti, gli studenti hanno partecipato attivamente alla pulizia delle sponde del Fiume Imperatore, contribuendo a riportare ordine e bellezza a un luogo che merita di essere valorizzato. L’iniziativa ha avuto un duplice scopo: non solo rimuovere i rifiuti, ma anche sensibilizzare i giovani sull’importanza della tutela e salvaguardia dell’ambiente.

Questa mattinata è stata all’insegna del divertimento e della cittadinanza attiva, dimostrando che anche i giovani possono fare la differenza. Il loro impegno non solo ha contribuito a migliorare il decoro del territorio, ma ha anche accresciuto il senso civico dei partecipanti, un valore fondamentale per il futuro della comunità.

In un mondo in cui il rispetto per l’ambiente è più importante che mai, iniziative come questa possono rappresentare un esempio per tutti. La collaborazione tra istituzioni, associazioni e scuole è essenziale per educare le nuove generazioni a prendersi cura del proprio territorio e per stimolare una cultura della responsabilità e del rispetto dell’ambiente.

Con l’auspicio che queste attività diventino sempre più frequenti, la mattinata di oggi si inserisce in un percorso di educazione civica che può fare la differenza per la nostra comunità e per il pianeta.