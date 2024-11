Truffatori in azione a Polla e Sant’Arsenio: presi di mira diversi anziani

Non si arrestano le truffe e tentate truffe ai danni delle persone anziane nel Vallo di Diano. Nello specifico nelle ultime ore si segnala una truffa messi in atto a Polla ed una tentata truffa a Sant’Arsenio. I malviventi hanno contattato telefonicamente le vittime riuscendo a farsi consegnare circa 900 euro.



Nel caso della tentata truffa a Sant’Arsenio, solo l’intuito della badante di un’anziana ha evitato che quest’ultima consegnasse circa 1000 euro per aiutare un nipote in difficoltà. A tal proposito sia a Sant’Arsenio che a Polla ha messo in allerta la popolazione chiedendo massima attenzione e di allertare le forze dell’ordine. Una particolare attenzione è richiesta anche ai familiari e alle persone che si prendono cura degli anziani.