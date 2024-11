Tragedia a Salerno: anziano trovato morto nell’auto dove viveva da tempo

Questa mattina, a Salerno, nel quartiere di Pastena, un uomo di 76 anni del luogo è stato trovato senza vita all’interno di un’automobile nel parcheggio nei pressi del Polo Nautico. Sul posto la polizia e i sanitari che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Da una prima ricostruzione, sembra che sia morto per cause naturali, per un probabile infarto. A quanto si apprende, l’uomo viveva da qualche tempo nella sua vettura, all’interno della quale sono stati trovati vestiti, coperte ed effetti personali.