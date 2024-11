Aquara: è deceduto il 67enne coinvolto in un incidente lo scorso venerdì

Non ce l’ha fatta il 67enne, Mario Di Bello, rimasto coinvolto in un incidente stradale lo scorso venerdì ad Aquari. L’uomo di Felitto si stava recando da alcuni familiari quando è rimasto coinvolto nel sinistro avvenuto in via Kennedy.



Era stato trasferito in eliambulanza al Ruggi di Salerno dove purtroppo, oggi, ha perso la vita. Ancora da accertare le cause che hanno provocato lo schianto dell’auto guidata dal 67enne contro la ringhiera ai lati della strada. Non si esclude un malore. La moglie seduta al lato passeggero era fortunatamente rimasta illesa nell’incidente.