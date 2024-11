Stasera lo speciale su Angelo Raffaele de Nigris, il soldato dato per morto ma che tornò nella sua Teggiano

Una storia raccontata da una figlia, ora 90enne, che torna a quando aveva 10 anni e rivide quell’abbraccio atteso per anni tra il papà, carabiniere reduce di guerra, e la mamma.

Angelo Raffaele de Nigris era un contadino salernitano, viveva tra Teggiano e Sala Consilina e a 30 anni partì per la Seconda guerra mondiale, lui che era carabiniere a cavallo. Fiero di esserlo. Fu catturato dagli inglesi e mandato dalle carceri della Gran Bretagna in un campo di concentramento in sud Africa, il campo di internamento di Zonderwater. La sua nave fu abbattuta e fu pensato morto. Ma il carabiniere miracolosamente scampò a quel destino scritto dalle bombe e fu quindi portato nel famigerato campo di internamento sudafricano. Almeno questo è quanto ricostruito. Questa sera, dopo il tg, andrà in onda lo speciale “Il soldato sopravvissuto alla morte”.