Ancora 700 famiglie senza pediatra nel Vallo di Diano con il paradosso dei vaccini anti influenzali

Restano ancora orfani di pediatra di base le 700 famiglie dell’area nord del Vallo di Diano che da tempo hanno denunciato questa situazione. Una situazione che si è venuta a creare prima a causa della malattia che ha colpito la dottoressa Franca Carrazza, e poi, purtroppo a causa del decesso dell’amata professionista.

L’Asl Salerno avrebbe dovuto nominare un pediatra provvisorio pescando dalla graduatoria specifica ma purtroppo non si è mossa. E anche a distanza di alcuni mesi del decesso della pediatra nulla è stato ancora fatto. Dopo la pressione del consigliere regionale Tommaso Pellegrino, come egli ha sostenuto, è stato fatto dall’Asl Salerno, un primo passo burocratico ma a oggi, la burocrazia è lenta e i bambini non possono e non devono aspettare. Qualche famiglia è riuscita a cambiare pediatra, altri si sono affidati a medici di base, tuttavia il problema c’è e le risposte mancano. Nelle ultime ore si è anche verificato un paradosso. La dottoressa Carrazza a giugno, aveva fatto richiesta dei vaccini anti influenzali per i bambini a suo carico che ne avevano bisogno o per le famiglie che ne avevano fatto richieste. Purtroppo i vaccini non stati consegnati per la morte della professionista e quei vaccini non possono essere ritirati dalle famiglie ma dovrebbero essere presi dal nuovo pediatra assegnato dal Distretto sanitario. E siccome il nuovo medico non è stato assegnato, le famiglie devono acquistare il vaccino. Oltre al danno la beffa.