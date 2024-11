Settore edile nel potentino: un protocollo di legalità per prevenire le infiltrazioni mafiose

Anche A.N.C.E. Basilicata, presieduta da Giovanni Maragno, ha aderito al “Protocollo di legalità per la prevenzione delle infiltrazioni criminali nel settore edile”, alla presenza del Prefetto di Potenza, Michele Campanaro, presso il Palazzo del Governo. Il protocollo, originariamente stipulato il 4 agosto 2021 tra il Ministero dell’Interno e l’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, è stato recentemente rinnovato per il triennio 2024-2027.

Il presidente Maragno ha ringraziato il Prefetto per il suo supporto, sottolineando l’importanza di promuovere la cultura della legalità tra le imprese edili e rafforzare misure contro le infiltrazioni mafiose. Il protocollo mira a migliorare la legalità nel settore, attraverso la documentazione antimafia per fornitori e subappaltatori, l’uso di “white list” e la registrazione presso la Banca dati nazionale per la documentazione antimafia.

Il Prefetto Campanaro ha evidenziato come l’iniziativa rappresenti un passo cruciale nel lutto contro la criminalità, in un settore particolarmente vulnerabile. Ha anche condiviso dati incoraggianti sulla documentazione antimafia, ma ha avvertito della necessità di rimanere vigili. Infine, sono state consegnate le credenziali per accedere alla Banca dati nazionale, avviando ufficialmente l’adesione al protocollo. Fino a ottobre 2024, la Prefettura di Potenza ha emesso 17 provvedimenti di prevenzione amministrativa, di cui 13 interdittive antimafia e 4 misure di prevenzione collaborativa. Di questi, sette provvedimenti (cinque interdittive e due misure di prevenzione) hanno interessato il settore edile. A renderlo noto il prefetto di Potenza, Michele Campanaro al termine dell’incontro in Prefettura.