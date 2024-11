La scala della Certosa. Il direttore dei musei: “La mettiamo e togliamo quando vogliamo noi”

Il presidente dell’Osservatorio Europeo del Paesaggio di Arco Latino, Angelo Paladino definisce “sconcertante e preoccupante” la risposta inviatagli dal Direttore dei Musei Italiani Regione Campania, Massimo Osanna in merito all’ennesima richiesta sulla scala dell’obbrobrio. Paladino aveva nuovamente sollecitato il Ministero della Cultura e la Soprintendenza regionale a rimuovere quella scala che nel maggio scorso, in occasione di un tour elettorale, sia all’allora ministro Gennaro Sangiuliano che lo stesso Osanna, che l’aveva definita “un obbrobrio”, avevano promesso la rimozione della scala entro il mese di settembre. Non essendo stata mantenuta la promessa Paladino è tornato alla carica e, letta la risposta di Osanna, preannuncia “una puntuale e ferma risposta”.

Questa la risposta: “Con la presente si ribadisce che la scala di sicurezza in metallo realizzata rientra tra gli interventi afferenti il progetto ‘La Certosa di San Lorenzo in Padula: interventi di restauro e di fruizione innovativa per la valorizzazione del sito UNESCO e per uno sviluppo sostenibile del territorio di riferimento finanziato con fondi PON Cultura e Sviluppo (FERS 2014 / 2020), ad oggi non ancora collaudato. La scala, realizzata ex novo in acciaio, raggiunge il livello della passeggiata coperta del monumento. Strutturalmente risulta scollegata ed indipendente dal corpo di fabbrica e quindi perfettamente reversibile. Pertanto, la stessa verrà a breve smontata e rimontata quando sarà necessario in caso dello svolgimento di particolari eventi”.