Sold out a Sala Consilina per “Stai Zitta!”. Applausi e riflessioni al teatro Scarpetta

Sold out per la prima tappa in Campania per lo spettacolo teatrale “Stai Zitta!”, in scena a Sala Consilina nel teatro “Mario Scarpetta”. E applausi a scena aperta per lo spettacolo tratto dall’omonimo libro di Michela Murgia. L’opera, già sold-out nei principali teatri italiani, ha portato in scena la realtà della discriminazione di genere, ispirandosi alle “frasi che non vogliamo più sentirci dire” contenute nel libro.

Le attrici Antonella Questa, Valentina Melis e Letizia Bravi, dirette da Marta Dalla Via, hanno rappresentato attraverso personaggi e situazioni surreali il potere del linguaggio nel perpetuare stereotipi e pregiudizi di genere.

“L’evento – ha dichiarato Katia Pafundi, responsabile del Centro Antiviolenza Aretusa – si è potuto mettere in scena nel Vallo di Diano grazie alla sinergia tra una rete di istituzioni tutte coinvolte nella promozione del concetto della parità mediante azioni di sensibilizzazione verso ogni tipo di discriminazione di genere”. L’appuntamento è stato organizzato dal Centro Antiviolenza Aretusa del Consorzio Sociale S10 gestito da Differenza Donna,, con il supporto di diverse istituzioni locali, tra cui la Consulta delle donne Amministratrici del Vallo di Diano, Tanagro e Alburni, il Comune di Sala Consilina, la Comunità Montana Vallo di Diano , de “I Ragazzi di San Rocco APS” e la Banca Monte Pruno. Presente anche il capitano della Compagnia carabinieri Veronica Pastori. L’evento è stato moderato da Valentina Gasaro ed è stato preceduto dai saluti del sindaco Mimmo Cartolano, dall’assessore alle pari opportunità Giose Biscotti, dal presidente della Consulta delle amministratrici Rossella Isoldi, Michela Cimino, assessore della Comunità montana e da Marzia Manilia vice presidente del Consorzio Piano sociale di zona.