Turista olandese si sente male: salvato dal Soccorso Alpino della Campania

Ulteriore intervento nella notte per il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. Nella tarda serata di ieri, sono stati allertati dai Carabinieri Forestali per un turista olandese disperso a Massa di Somma, nel napoletano, nei pressi della località “Lava del 1944”. L’uomo, di 62 anni, stava percorrendo un sentiero parzialmente ostruito dalla fitta vegetazione e ha perso progressivamente l’orientamento, chiedendo aiuto al numero di emergenza 112.

Diverse squadre del CNSAS sono giunte sul posto, affrontando non poche difficoltà per individuare l’uomo, rinvenuto in una zona invasa da rovi. Dopo aver verificato le sue condizioni di salute, il personale lo ha accompagnato sulla strada asfaltata per affidarlo successivamente ai Carabinieri. Alle operazioni di ricerca hanno partecipato anche la Protezione Civile locale, i Carabinieri Forestali e i Vigili del Fuoco.