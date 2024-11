Camionista di Eboli morto a Ferrara. Si indaga sul cantiere stradale

Nella notte tra martedì e mercoledì, intorno alle 4, il camion guidato dall’ebolitano Antonio Pannullo è finito contro un cantiere stradale. Il mezzo pesante che stava trasportando delle verdure e procedeva in direzione Venezia, ha impattato contro le barriere di protezione, ribaltandosi su un lato e prendendo fuoco. Così è morto sul colpo, purtroppo, il conducente, Alfonso Pannullo, classe 1966 e residente a Eboli. Sul posto, sono giunti i sanitari del 118, i carabinieri di Lagosanto, del Radiomobile e di Mesola, i vigili del fuoco di Codigoro. Si indaga, dunque, per ricostruire l’esatta dinamica e le cause del tremendo sinistro. E si indaga anche sul cantiere stradale nei pressi del quale c’era stato un altro incidente poche ore prima.