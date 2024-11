La Basilicata stanzia circa 8 milioni a sostegno di anziani e persone con disabilità

Sono 8,6 milioni gli euro stanziati dalla Regione Basilicata a sostegno di anziani non autosufficienti e persone disabili che vengono seguiti da familiari e caregiver. Lo stanziamento dei fondi per gli assegni di cura e i voucher, deliberato dalla giunta regionale, rientra nella quota del Fondo Non Autosufficienza per il triennio 2022-2024, assegnata alla Basilicata con il DPCM del 3 ottobre 2022.

L’importo del sussidio potrà essere erogato per la durata di un anno, con la possibilità di prorogare i tempi in caso di disponibilità finanziaria da parte dell’Ambito Socio-Territoriale che ne costituisce il soggetto attuatore.

Nurse consoling senior woman holding her hand

Saranno i comuni, dopo un’ opportuna valutazione che segue la presentazione della domanda da parte dell’assistito, di un suo familiare o del caregiver, ad erogare i voucher e gli assegni dal valore variabile tra i 300 e i 500 euro.

“Si realizza così una forma di assistenza sociale domiciliare indiretta che -ha spiegato l’assessore alla Salute, Cosimo Latronico – favorisce la permanenza della persona nel proprio contesto sociale ed affettivo e aiuta a migliorarne la qualità della vita”.

“Si tratta di una forma integrativa di sostegno ad assistiti e famiglie – ha aggiunto Latronico – nell’ottica del potenziamento della domiciliarità e della riduzione dei ricoveri in strutture residenziali”.