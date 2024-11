Tamponamento a catena sulla Cilentana: 3 auto coinvolte e due feriti

Caos questa sera sulla Cilentana, all’altezza del Viadotto Aquarulo, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto tre auto e provocato il ferimento di due persone, tra cui una ragazza di Albanella e un militare trasportate in ospedale.

Secondo le prime ricostruzioni, una vettura in direzione nord non si è fermata al semaforo temporaneo installato da pochi giorni per consentire i lavori di rifinitura sul viadotto. Ignorando il segnale, il veicolo ha tamponato altre due auto ferme in attesa, dando luogo a un tamponamento a catena.

La polizia stradale di Vallo della Lucania è giunta sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. I sanitari della Misericordia di Vallo hanno provveduto al trasporto dei feriti presso l’ospedale San Luca; fortunatamente, le loro condizioni non sembrano gravi.

L’incidente ha causato lunghe code in entrambi i sensi di marcia, creando disagi agli automobilisti nel tratto compreso tra Ceraso e Cuccaro Vetere.