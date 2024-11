Appalti pubblici dal Comune di Pagani: 8 arresti nel clan Fezza-De Vivo

Questa mattina i Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 8 persone. Degli indagati, 3 sono finiti in carcere e 5 agli arresti domiciliari così come disposto dal Giudice per le indagini preliminari di Salerno, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno. Gli indagati, legati al clan Fezza- De Vivo che opera a Pagani e in zone limitrofe, sono accusati, a vario titolo, di reati di condizionamento elettorale mediante minaccia, falso ideologico, frode nelle pubbliche forniture, corruzione e favoreggiamento personale.

L’ipotesi accusatoria, che potrebbe variare nelle prossime fasi di giudizio, è relativa all’operatività imprenditoriale ed economica del clan Fezza- De Vivo che, attraverso l’imprenditore Alfonso Marrazzo e la cooperativa PE. DE. MA. di cui era presidente, utilizzava la società per infiltrarsi nel tessuto economico ed amministrativo di Pagani.

In particolare Marrazzo, già condannato in primo grado per concorso esterno in associazione mafiosa nonché, in passato, consigliere comunale di Pagani per circa venti anni ad assessore all’ambiente fino al 2016, attraverso la PE.DE.MA., riusciva ad ottenere in maniera illegittima, anche mediante un continuo scambio di favori e prestazioni, appalti pubblici comunali come la gestione del locale cimitero, oltre al servizio di spazzamento delle strade comunali ed altri servizi pubblici anche nel periodo dell’emergenza Covid19, soprattutto per quanto riguardava la sanificazione. La volontà di condizionare la struttura amministrativa, tramite il potere imprenditoriale ed economico acquisito dalla cooperativa, avrebbe indotto il clan Fezza- De Vivo a tentare di condizionare le elezioni amministrative del comune di Pagani, imponendo il voto in favore di propri candidati estranei alla coalizione, poi risultata vincitrice delle elezioni, salvo poi tentare di instaurare rapporti con quest’ultima.