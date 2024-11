Parto a rischio “programmato” all’ospedale di Polla. La bella storia della piccola Maria Francesca e di sua mamma

Nei giorni scorsi è venuta alla luce, nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, Maria Francesca, splendida bimba di oltre 3 chili. Maria Francesca è lo splendido risultato di un parto a rischio, con necessità di programmazione operatoria, da parte dell’equipe medica guidata dal ginecologo Antonio Squitieri.

La mamma, ha più di 40 anni di età e qualche anno fa è stata vittima di un gravissimo incidente stradale, le cui conseguenze hanno portato a un importante traumatismo toracico che ha comportato una minore capacità respiratoria e di ventilazione tale da impedire uno sforzo tipico del travaglio spontaneo – per questo l’obbligo del cesareo – e con traumi agli organi interni che hanno reso complicato il parto.

Questo ha fatto sì che la gravidanza affrontata sia stata difficile e delicata, ma non ha affatto scoraggiato i genitori e il ginecologo Squitieri. Alcuni giorni fa la nascita di Maria Francesca per la gioia di mamma Marianna e papà Miguel. “Vogliamo ringraziare il nostro dottore Squitieri per il lavoro delicato e professionale portato avanti e l’ospedale di Polla. Abbiamo trovato umanità e professionalità in ogni nostro passaggio. In ginecologia così come nel Nido e in Pediatria”.

La nascita di Maria Francesca è anche l’esempio di come anche nel reparto di Ginecologia e Ostetricia di Polla si possa effettuare una programmazione di un parto a rischio e quindi della necessità di permanenza del Punto nascita. Sia la mamma che la figlia stanno bene. “Sono io a voler ringraziare il reparto, tutta la mia equipe – così Squitieri -, l’ospedale e il responsabile del reparto, Francesco De Laurentiis perché permette di esprimere le capacità professionali di chiunque”.