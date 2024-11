Presentato il nuovo Forum dei Giovani di Sala Consilina. Emanuele Di Sia eletto presidente

Dopo le elezioni dello scorso 31 ottobre si è ufficialmente insediato il nuovo Forum dei Giovani di Sala Consilina. Ieri, presso l’aula consiliare del Comune, alla presenza del sindaco e diversi componenti della giunta comunale, è stato presentato il nuovo gruppo di ragazzi e ragazze e sono state definite le cariche dei diversi componenti.

Il gruppo appena formato è composto da:

Donato Emanuele Di Sia – presidente

Marianna Marsicano – vicepresidente

Matteo Pucciarelli – segretario

Michelangelo Gabriele – tesoriere

Alessandro Germano Carrozza

Chiara Di Domenico

Antonio Lo Bosco

Aurora Marotta

Daphina Georgia Olimpia Murarescu

Giovanni Sgaramella

Marzia Pia Stranieri.

Il neo-eletto Presidente, Emanuele Di Sia, dichiara: “Noi partiamo con un gruppo che ha già avuto modo di confrontarsi, di discutere e di conseguenza di crescere in questi mesi passati, essendoci mossi per riattivare il Forum già subito dopo il rinnovo dell’amministrazione comunale. Partiamo con un elemento in comune che ritengo fondamentale per fare Forum: l’amore per il nostro paese e la voglia di restare; ma non passivamente, per pura retorica, restare come cittadinanza attiva che vive il proprio paese e fa vivere il proprio paese. Noi, in quanto giovani, abbiamo come punti di forza la voglia di fare, la flessibilità mentale, l’esuberanza ma allo stesso tempo abbiamo il limite dell’inesperienza; il quale però va a sua volta sfruttato come un’arma a nostro vantaggio nel momento in cui l’inesperienza ci porta ad avere una costante e continua voglia di crescere cercando nuovi luoghi di confronto e nuovi interlocutori con i quali scambiare idee; cosa che tra l’altro avremo la possibilità di fare già questo fine settimana al forum day organizzato a Mercato San Severino.”

Il sindaco Domenico Cartolano ha augurato buon lavoro ai giovani e ha sottolineato: “È un piacere quando si creano queste condizioni e questi movimenti. Vedere tanti giovani riuniti per il proprio territorio è una grandissima soddisfazione. Da parte dell’amministrazione comunale avrete il massimo appoggio nelle attività e negli eventi che vorrete proporre. Avete il mio pieno appoggio ma soprattutto quello di Rosa Mega e Emilia Cardinale.”