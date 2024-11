Maltrattamenti in famiglia a Teggiano, scattano le manette per un uomo

Un uomo è stato arrestato a Teggiano accusato di maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna. L’operazione da parte dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori è stata portata avanti nei giorni scorsi. I militari dell’Arma sono intervenuti per porre fine all’incubo e quindi far scattare le manette nei confronti dell’uomo di origine rumena. Fondamentale l’azione dei carabinieri della locale stazione. Ulteriori dettagli per ora non sono noti in quanto sul caso la Procura di Lagonegro mantiene il più stretto riserbo.