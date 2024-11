Blitz di Sala Consilina. Gli arrestati non rispondono. L’avvocato: “Poco tempo per studiare il dossier”

Si sono tenuti questa mattina – in teleconferenza – gli interrogatori di garanzia delle persone arrestate nell’ambito del blitz dei carabinieri a Sala Consilina. I tre membri della famiglia Terruzzi – difesa dall’avvocato Erminio Cioffi – si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Questo perché l’accesso alla documentazione da parte del legale di Luigi Terruzzi – ritenuto centrale in questa operazione che ha riguardato spaccio di sostanze stupefacenti, corruzione e truffa all’Inps – è stato concesso solo questa mattina. Considerando la mole di documenti – solo l’ordinanza è di circa 400 pagine – il legale e i suoi assistiti hanno preferito non rispondere. Di certo, ha riferito l’avvocato Cioffi, verrà presentato ricorso al Riesame per una misura cautelare diversa rispetto al carcere per i suoi assistiti. Si punterà soprattutto sull’assenza di un’associazione a delinquere. Ha risposto, invece, la guardia penitenziaria accusata di essere stato corrotto, con formaggio e caffè, per i contatti tra Terruzzi quando era in carcere con i suoi sodali. Nel blitz sono state notificate custodie cautelari per 23 persone e sono finite nei guai 5 società riconducibili a Luigi Terruzzi.