Cane ustionato con olio bollente a Sala Consilina: il N.O.G.E.Z. avvia indagini per trovare il colpevole

Le Guardie Ecozoofile del Distaccamento Provinciale di Salerno del N.O.G.E.Z. – Nucleo Operativo Guardie Ecozoofile – hanno aperto un fascicolo contro ignoti presso la Procura della Repubblica di Lagonegro per indagare sul cane Blanco, vittima di un’aggressione con olio bollente. L’OIPA ha agito immediatamente, portando il cane in clinica veterinaria e attivando una campagna di sensibilizzazione sui social media per far luce sul caso e per raccogliere segnalazioni da parte della cittadinanza. La risposta rapida e coordinata dell’associazione ha dato una spinta significativa al processo investigativo. Carmine Rosamilia, Coordinatore Provinciale di Salerno del N.O.G.E.Z., ha dichiarato: “Questo crimine è inaccettabile e non possiamo rimanere indifferenti. Ogni singolo dettaglio raccolto ci avvicina alla verità. La comunità di Sala Consilina conosce bene questo cane e la sua storia, ed è giusto che si faccia giustizia per lui. L’obiettivo è fermare chi ha compiuto questo atto e prevenire che episodi simili si ripetano in futuro. Invitiamo chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti e a collaborare con noi”. Cristoforo Pietrangeli, Coordinatore Regionale Campania del N.O.G.E.Z., ha aggiunto: “Questa vicenda rappresenta una grave violazione dei diritti degli animali e un attacco alla nostra stessa umanità. Il nostro impegno non si limita a perseguire chi ha commesso questo crimine, ma a lottare contro ogni forma di violenza verso gli animali. Il N.O.G.E.Z. è determinato a combattere l’impunità per questi atti e a sensibilizzare la comunità sulla necessità di proteggere gli esseri più vulnerabili. Solo insieme possiamo garantire che episodi come questo non accadano mai più e che il colpevole sia portato davanti alla giustizia”.