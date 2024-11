Crisi idrica in Basilicata. Bardi: “Supereremo anche questa”

“«”Affronteremo questi giorni difficili e ci impegneremo affinché situazioni simili non si ripetano in futuro”: così ha dichiarato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in un videomessaggio rivolto ai lucani sull’emergenza idrica, particolarmente avvertita nel Potentino.

“Voglio rassicurare i cittadini lucani – ha aggiunto Bardi – riguardo ai controlli sulla qualità dell’acqua del fiume Basento. Le prime analisi mostrano che l’acqua è adatta per essere prelevata e potabilizzata, in conformità con le normative stabilite dal Codice dell’Ambiente. Le sue caratteristiche sono paragonabili a quelle degli storici invasi della Basilicata, a cominciare dal Camastra”, ha concluso.