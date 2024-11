La banda dei supermercati colpisce a Polla

Torna a colpire la banda dei supermercati in provincia di Salerno. Questa notte circa 8 persone, arrivate in due auto, hanno agito nel market Coop di Polla. In pochi minuti con un flex hanno tagliato la saracinesca e sono entrati all’interno del locale ma l’allarme è scattato e i ladri non sono riusciti a portare via il bottino ma creare ingenti danni.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina e dell’aliquota Radiomobile. La banda dovrebbe essere la stessa che ha agito a Campagna due giorni fa.