Tragico scontro tra autoarticolati sulla SS 655 a Venosa. Due morti e un ferito

Uno scontro tra due autoarticolati, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha portato a decesso di due persone e al ferimento di una terza.

Lo scontro è avvenuto questo pomeriggio sulla strada statale 655 ” Bradanica” in corrispondenza dello svincolo per Venosa, nella provincia di Potenza.

Al momento a causa dello scontro, l’Anas ha reso noto che rimane chiuso il transito del tratto di strada dove si è verificato l’incidente e sta lavorando per il ripristino della viabilità nel minor tempo possibile. Nel frattempo la circolazione è deviata allo svincolo di Venosa Est in direzione Matera e allo svincolo di Venosa Sud in direzione Foggia.