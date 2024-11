Auto in un canale a Sala Consilina, una donna ferita. Un incidente anche a Polla

Paura in serata nel Vallo di Diano per due incienti stradali avvenuti in contemporanea.

Un primo incidente tra Sala Consilina e Padula. Un’auto è finita in un canale e una donna è rimasta ferita. Con ogni probabilità è stato il manto stradale reso scivoloso dalle abbondanti piogge la causa dell’incidente. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, il 118 e l’azienda Multiservice Menafra per recuperare il veicolo.

Il secondo a Polla, un giovane sempre per l’asfalto viscido ha perso il controllo dell’auto ed è andato a sbattere contro un muro nei pressi del cimitero. È rimasto ferito in modo non grave.