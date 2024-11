Ha fretta di nascere, bebè nasce in casa a San Gregorio Magno

Una bella notizia questa sera arriva da San Gregorio Magno. Una donna ha partorito in casa, in quanto il bebè aveva fretta di venire al mondo. Importante l’arrivo del personale del 118 che era stato allertato sulle condizioni della donna e dell’arrivo del nascituro. Medici e infermieri del 118 hanno quindi avvertito il Pronto soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla dell’arrivo di mamma e bebè. Così l’equipe del Pronto soccorso si è fatto trovare pronto così come quelle di Ginecologia, Ostetricia e Pediatria. Sono quindi stati prestate tutte le operazioni per garantire la salute di mamma e bebè che ora sono ricoverati in buone condizioni di salute.

La comunicazione, la tempestività e la professionalità delle varie figure sanitarie scese in campo ha permesso che tutti andasse per il meglio.