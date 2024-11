Salerno, più sicurezza contro i furti: al via la “vigilanza dinamica” con i militari

Scatta un nuovo piano di sicurezza nella città di Salerno per contrastare l’impennata di furti registrata nelle ultime settimane. Il prefetto Francesco Esposito ha annunciato un rafforzamento delle misure di controllo, che coinvolgeranno anche i militari dell’operazione “Strade Sicure”. L’obiettivo è garantire maggiore protezione ai cittadini, sia nelle abitazioni sia negli esercizi commerciali, grazie a un’azione di prevenzione e controllo mirata, denominata “vigilanza dinamica dedicata”.

Come spiegato dal prefetto durante la riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, l’aumento dei furti è un fenomeno ciclico che si concentra nel periodo compreso tra l’apertura delle scuole e le festività natalizie. «Ogni anno, in questo periodo, assistiamo a un incremento di furti, sia in abitazioni che in attività commerciali», ha dichiarato Esposito, sottolineando però che i dati complessivi non mostrano un aumento rispetto agli anni precedenti.

Tra le azioni messe in campo, spicca il protocollo sottoscritto nelle scorse settimane con le associazioni di categoria, che ha coinvolto in particolare farmacie e tabaccai, spesso presi di mira dai ladri. L’intesa ha promosso il miglioramento delle misure di sicurezza passiva, come la videosorveglianza e l’adozione di strumenti di pagamento elettronici.

Il cuore del piano di sicurezza è rappresentato dall’introduzione della vigilanza dinamica, che vedrà i militari impegnati non solo nel centro cittadino ma anche nelle aree periferiche, con un’attenzione particolare alla zona orientale e ai rioni collinari, durante le ore serali e notturne. « Si tratta di una presenza più capillare e dinamica in punti strategici della città»– ha chiarito Esposito.

Contestualmente, il comune di Salerno beneficerà di 300mila euro destinati al potenziamento delle reti di videosorveglianza esistenti, mentre ulteriori 500mila euro saranno investiti in progetti analoghi per i comuni della provincia maggiormente colpiti dall’aumento della criminalità.

Il piano non riguarda solo il capoluogo. Particolare attenzione è stata rivolta a Battipaglia, dove sono stati intensificati i controlli lungo le principali direttrici di accesso e nei luoghi più colpiti dai furti. Inoltre, è stato rafforzato il monitoraggio delle reti autostradali, ritenute fondamentali per prevenire spostamenti rapidi dei malintenzionati.