A Polla e nel Vallo di Diano scatta la gara di solidarietà per rimpatriare la salma di Kelvin

Nei giorni scorsi è deceduto in un terribile incidente stradale a Venosa, Kelvin Okhiria, cittadino nigeriano da dieci anni residente a Polla. Aveva 26 anni ed era arrivato in Italia con un barcone per poi giungere nei centri di accoglienza nel Vallo di Diano con la cooperativa Iskra. E nella cooperativa guidata dal presidente Umberto Sessa aveva trovato lavoro come mediatore culturale. Aveva deciso di vivere nel centro storico di Polla dove aveva affittato una casa e dopo dieci di lavoro come mediatore tra San Pietro al Tanagro e Galicchio, in Basilicata, aveva deciso di seguire il suo sogno di diventare camionista. Dopo aver conseguito tutte le patenti, grazie alla ditta Pucciarelli aveva quindi cominciato a fare il camionista. Purtroppo in un tragico frontale è deceduto. Nello scontro è morto anche Angelo, 56enne camionista di Giffoli Sei Casali ed è rimasto ferito un altro uomo residente a Polla.

Kelvin a Polla era molto conosciuto e apprezzato ma la famiglia ha espresso il desiderio di riavere la salma in Nigeria. Per questo motivo l’amministrazione comunale guidata da Massimo Loviso, la cooperativa Iskra e la ditta di trasporti Pucciarelli, hanno deciso di far partire una gara di solidarietà per raccogliere i fondi necessari per il trasferimento della salma in Nigeria. Già in molti hanno dato il proprio contributo.