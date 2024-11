A Salerno la celebrazione della Virgo Fidelis. Santa Messa anche a Teggiano

Si è celebrata ieri a Salerno e in tutte le sedi delle Compagnie dei carabinieri la Virgo Fidelis, patrona della Benemerita. Inoltre è stato commemorato l’83esimo anniversario della battaglia di “Culqualber” nonché la Giornata dell’orfano. A Salerno Per l’occasione, nella Parrocchia Gesù Redentore, l’Arcivescovo Metropolita di Salerno – Campagna – Acerno, Monsignore Andrea Bellandi, il cappellano militare del Comando Legione Carabinieri Campania, Don Carlo Lamelza, e il parroco reggente Don Ciro Torre, hanno concelebrato la Santa Messa commemorativa alla quale, con il Comandante provinciale, il colonnello Filippo Melchiorre, hanno presenziato le principali autorità civili e militari della Provincia di Salerno: il prefetto, Francesco Esposito, il questore, Dott. Giancarlo Conticchio, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, il generale Luigi Carbone, i Sindaci del territorio con i rispettivi Gonfaloni, i carabinieri “Vittime del dovere” e i familiari dei deceduti, le vedove e gli orfani assistiti dall’Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri), una rappresentanza dell’Arma in congedo e dell’Associazione Nazionale Forestali, i delegati delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale Militare e una rappresentanza degli studenti dell’Istituto comprensivo “Monterisi” e “Rita Levi-Montalcini”.

La Virgo Fidelis è stata celebrata anche nella cattedrale della Diocesi di Teggiano officiata dal vescovo monsignor Antonio de Luca, alla presenza del capitano Veronica Pastori, del capitano Martino Galgano, dei comandanti delle varie stazioni del territorio, dei sindaci del comprensorio, di numerosi cittadini.