Corsi di formazione per evitare il licenziamento. La speranza per chi lavorava nell’area Total

Corsi di formazione per i lavoratori, scongiurando, almeno si spera, il rischio di una trentina tra licenziamenti ed esuberi in presenza di nuove lavorazioni, in particolare in alcune aziende (ex Rendellin, Lucania Servizi, Maersk e Sicuritalia), che operano nell’area Total a Tempa Rossa di Corleto Perticara.

E’ quanto emerso dal ‘Tavolo della trasparenza’, convocato stamani a Potenza, dall’assessore regionale alle attività produttive, Franco Cupparo, e al quale hanno partecipato, oltre al presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma, e ai tre segretari regionali di Cgil, Fernando Mega, Cisl, Vincenzo Cavallo, e Uil, Vincenzo Tortorelli, anche l’amministratore delegato di Total Energies Ep Italia, Philip Cunningham, a cui è stato chiesto il rispetto del protocollo del 2020, sulla formazione di 55 unità, che ancora è ferma.



“Nel prossimo incontro – ha detto Cupparo, all’uscita dall’incontro – sarà trovata una soluzione, perché i sindaci, la Regione e Total si sono impegnati con i lavoratori a fare un corso di formazione.

Chi ha una qualifica ed è formato può lavorare sul territorio lucano, perché oggi le aziende cercano persone formate e qualificate che non ci sono. Con una qualifica specifica è facile trovare posti di lavoro”.



“Ci aspettiamo ben altro da una multinazionale – hanno replicato Mega, Cavallo e Tortorelli – e non solo il recupero di alcune maestranze. Vogliamo progetti per il futuro e occupazione sul territorio”. “Il progetto di formazione – ha concluso Somma – per i lavoratori in esubero è finalizzato all’occupazione. Obiettivo è far rientrare i lavoratori e sviluppare nuove attività. Total ha mostrato questa volontà”.