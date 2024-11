Giornata Nazionale degli Alberi, Potenza abbraccia la natura con una cerimonia di piantumazione

In occasione della Giornata Nazionale degli alberi, istituita più di un secolo fa e riconosciuta 10 anni fa dalla Legge10/2013, questa mattina a Potenza presso l’Istituto Comprensivo “Leonardo Sinisgalli” si è svolta la cerimonia di piantumazione di specie arboree in un’area adiacente alla scuola, alla presenza di autorità, dirigente scolastica, docenti ed alunni con la collaborazione del Comune di Potenza e dei carabinieri forestali appartenenti al Comando Regione Carabinieri Forestale “Basilicata” in collaborazione con il Reparto Carabinieri Biodiversità di Potenza.

L’occasione è volta a promuovere la conoscenza dell’ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree, che assumono un ruolo strategico in questo contesto globale di cambiamento climatico, e per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile per la

conservazione della biodiversità.

I Carabinieri Forestali nelle giornate del 21 e 22 novembre sono stati impegnati in tutta la

Regione Basilicata e, con la collaborazione di tantissime scuole, sono state messe a dimora

circa 160 piantine, coinvolgendo i più giovani all’educazione ambientale con l’obbiettivo di

sensibilizzare ed informare la cittadinanza sull’importanza del verde pubblico.