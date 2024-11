Operazione della Forestale: sequestrati oltre mille chili di miele a Buonabitacolo

Nel corso di alcuni controlli effettuati in Campania dai Carabinieri forestali, finalizzati alla salvaguardia del Made in Italy e alla salute dei consumatori, sono state elevate 45 sanzioni amministrative per oltre 80mila euro e sono stati rilevati sette illeciti penali. Su 99 controlli agroalimentari, eseguiti per verificare la corretta applicazione delle normative di settore, più della metà sono risultati non conformi. Tra le attività segnalate c’è anche un laboratorio di mielatura nel Vallo di Diano, precisamente a Buonabitacolo, dove sono stati sequestrati circa 1.010 chili di miele. L’apicoltore, inoltre, non era in possesso dell’ attestato di formazione previsto dal decreto regionale ed il locale era stato realizzato in assenza di Scia (Segnalazione Certificata d’Inizio di un’attività imprenditoriale, commerciale e artigianale).

Gli altri controlli si sono concentrati nella zona di Avellino, a Taurasi, dove i militari hanno multato un’attività di stoccaggio del vino risultata carente dal punto di vista igienico-sanitario, con il sequestro di 17.200 litri di vino sfuso privo di documenti di tracciabilità e altri 4.000 litri di vino imbottigliato privo di etichettatura. A Forino, sempre nell’Avellinese, sono stati sequestrati 65 chili tra soppressate, caciocavalli e guanciale privi del sistema di rintracciabilità. A carico del titolare della ditta elevata una sanzione di 1.500 euro.

Sempre in Campania sono state segnalate delle pizzerie a Giugliano, Tufino e Marigliano e tra Benevento e San Giorgio del Sannio i carabinieri hanno sequestrato, in quattro pescherie, circa un quintale di prodotti ittici privi delle etichettature. Sempre a San Giorgio del Sannio sono stati sequestrati 400 litri di olio per mancanza di rintracciabilità, con una conseguente multa da 1.500 euro.