Si allontana in stato confusione dall’ospedale, salvata dagli agenti della Polizia Locale di Polla

Provvidenziale intervento della Polizia Locale guidata dal comandante Andrea Santoro, così è stata salvata donna in stato confusionale che si era allontanata da Ospedale di Polla.

La scomparsa della donna era stata segnalata al 112, la notizia passata alla Polizia Locale di Polla. Ed è stata proprio la pattuglia della Municipale di Polla, guidata dal vice comandante Francesco Larocca, che ha prontamente rinvenuto la donna, una cittadina europea non italiana di 48 anni, residente in un Comune del Vallo di Diano.



La donna camminava disorientata lungo la SR426 “Polla-Sant’Arsenio”, sulla carreggiata in un tratto buio. Il rischio che venisse investita era altissimo, vista anche l’alta velocità con cui purtroppo è impropriamente percorsa quella strada da troppi automobilisti. Per fortuna è stata trovata dalla Polizia Locale che, allertato il personale del 118, ha atteso con lei in sicurezza l’arrivo di una autoambulanza che l’ha riportata in Ospedale.