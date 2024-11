A Potenza “In farmacia per i bambini”. L’iniziativa della fondazione “Francesca Rava”

Terminerà mercoledì 20 novembre l’iniziativa “Dai inizio a una catena di solidarietà”, una manifestazione di solidarietà iniziata il giorno 15 della scorsa settimana che porterà aiuto a tanti bambini in difficoltà. Presso la farmacia Figliola di Potenza, situata nella centralissima via Pretoria, si ripeterà per il 12esimo anno consecutivo una speciale raccolta di farmaci che verranno acquistati da cittadini generosi e poi domani alla casa famiglia “Stella del Mattino Onlus”, situata anch’essa nel capoluogo lucano. La farmacia aderirà anche quest’anno alla campagna nazionale “In Farmacia per i Bambini”, promossa dalla fondazione “Francesca Rava – NPH Italia” in occasione della Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia che si celebrerà proprio il 20 novembre. Verranno raccolti, si spera, tanti farmaci e prodotti per la baby care da donare a bambini che vivono situazioni di disagio.

Per l’edizione 2024 della manifestazione il tema portante è “La salute su misura”, ossia l’importanza di un approccio globale alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura e al monitoraggio delle malattie genetiche e non. Dobbiamo ricordare che il farmacia è un operatore sanitario di prossimità che può indirizzare e consigliare i pazienti a terapie personalizzate e non dobbiamo esitare a chiedere consiglio.