Ben 17 podi per la Danza e Ginnastica Kodokan e un incontro speciale con l’etoile Annachiara Amirante

Week end ricco di podi per la Danza e Ginnastica Kodokan e non solo. Al PalaVeliero di San Giorgio a Cremano si è svolta la Libertas Cup, manifestazione a carattere interregionale di Ginnastica Ritmica, alla quale hanno partecipato 12 ginnaste le quali hanno conquistato ben 17 podi.

Giada Della Rondine nella categoria Esordiente LB1 alla sua prima uscita è prima al corpo libero. Due ori per Ludovica Lagreca (nella Silver a fune e al cerchio). Due primi posti anche per Miriam Coda al corpo libero e a palla (categoria Silver LB1). Nella categoria A2 Denise Di Sarli conquista due podi l’oro a Palla e l’argento al corpo libero. Due secondi posti invece per: Greta Citera a corpo libero e palla, e per Arianna Di Donato a clavette e palla. Altri due podi anche per Beatrice Pascucci (silver LC2): un argento a clavette e bronzo al cerchio. Primo posto a palla e sesto al corpo libero per Clelia Petrillo. Argento a fune e un sesto posto al corpo libero per Flavia di Sarli alla sua prima gara da agonista. Carmen Accetta conquista un secondo posto al cerchio e sesta al corpo libero (Silver LB 1). Podio anche per Gaia De Lucia, Silver LB1, argento alla fune e decima al corpo libero. Ludovica Fornino (Silver LB1) è sesta al corpo libero e decima a palla.

“Ottime le performance di tutte le ginnaste”, hanno dichiarato le tecniche accompagnatrici Piera Villapiana e Angela Capozzoli.



Al PalaFusco di Angri si sono svolte due intense giornate di allenamento del Centro Tecnico Regionale Gold, sotto la magistrale organizzazione della Direttrice Tecnica Regionale Rosaria Bruno, coadiuvata dalla Responsabile Tecnica Rosaria Fiumara e da tutto lo staff tecnico Regionale. All’evento hanno preso parte ben 8 ginnaste del sodalizio valdianese: Filomena e Vincenza Marmo, Laura Barone, Sara Trotta, Maribel D’Alessandro, Valentina Marino, Greta Pellegrino e Myriam Torre. Ospite eccezionale dei collegiali è stata l’Etoile Real del Teatro San Carlo di Napoli Annachiara Amirante, che ha tenuto una bellissima lezione di danza classica. Tanta l’emozione delle ginnaste e dei tecnici presenti al cospetto di una ballerina così famosa.