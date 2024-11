L’amore non è violenza: un incontro di sensibilizzazione all’istituto “Sacco” di Sant’Arsenio

Oggi, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’istituto “Sacco” di Sant’Arsenio ha ospitato un evento significativo dal titolo “L’amore non è violenza”. L’incontro ha avuto luogo in un clima di condivisione, sotto l’attenta direzione della Dirigente Scolastica, Antonietta Cembalo, e moderato dalla professoressa Michelina D’Alvano.

L’evento ha visto la partecipazione attiva delle studentesse e degli studenti, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con figure chiave nella lotta contro la violenza di genere. Tra gli ospiti, il Capitano dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, Veronica Pastori, e Katia Pafundi, responsabile del Centro Antiviolenza “Aretusa”, hanno offerto punti di vista e informazioni preziose sulla tematica, evidenziando l’importanza della prevenzione e del supporto alle vittime.

Le amministratrici e gli amministratori dei comuni di Sant’Arsenio e San Pietro al Tanagro hanno arricchito ulteriormente il dibattito, sottolineando il ruolo fondamentale delle istituzioni locali nella creazione di una rete di protezione e sensibilizzazione contro la violenza di genere.

Durante l’incontro, le studentesse e gli studenti hanno presentato i lavori realizzati in classe, frutto del supporto delle docenti e dei docenti.

La giornata ha rappresentato non solo un momento di informazione e riflessione, ma anche un’opportunità per costruire un dialogo aperto e costruttivo sul tema della violenza di genere. L’istituto “Sacco” di Sant’Arsenio si è dimostrato un luogo di ascolto e responsabilità, impegnandosi a formare una generazione consapevole e pronta a difendere i diritti di tutte le persone, che siano esse donne o uomini.