Potenza: L’Arma dei Carabinieri promuove la campagna “Non sei sola!” contro la violenza sulle donne

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, che si tiene ogni 25 novembre, anche quest’anno l’Arma dei Carabinieri ha organizzato una campagna di comunicazione e responsabilizzazione, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza e l’impegno sul delicato tema.



Ogni giorno, l’Istituzione è in prima linea nella lotta alla violenza contro le donne e le

iniziative intraprese sono tutte accomunate dal dire fermamente “No!” a qualsiasi forma di

comportamento violento o discriminante, fisico e psicologico.

La diffusione di materiale informativo, di locandine e video sui principali canali social

dell’Arma, oltre alle numerose interviste di Carabinieri particolarmente impegnati nella

specifica attività, rappresentano strumenti utili a incoraggiare le vittime affinché denuncino

ciò che subiscono.

In tale prospettiva, sono stati realizzati uno spot con la partecipazione del presentatore televisivo Carlo Conti, nonché un videomessaggio a cura di personale dell’Arma, che invitano le donne a “fare il primo passo”, evidenziando l’esistenza, a sostegno delle vittime, di misure di natura legale, nonché di supporto psicologico, lavorativo ed economico.

Un altro pilastro della campagna è il coinvolgimento delle scuole e delle comunità. In molti

comuni, infatti, i Carabinieri hanno organizzato incontri informativi per sensibilizzare i giovani sul delicato tema e per promuovere una rinnovata concezione della donna, che ne rispetti la dignità, valorizzandone le risorse e superando la posizione di subalternità cui per troppi anni era stata relegata.

Anche quest’anno, tante caserme dell’Arma si illumineranno di arancione, in adesione

alla campagna internazionale “Orange the World”, come segno concreto dell’importante

impegno profuso dall’Istituzione.

In un quadro sociale e normativo in continua evoluzione, l’Arma ha avviato da tempo

progetti finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere.

Infatti, nel 2009, è stata istituita la Sezione Atti Persecutori, collocata nell’ambito del

Reparto Analisi Criminologiche (R.A.C.) del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni

Scientifiche (Ra.C.I.S.), per svolgere studi e analisi del fenomeno e delineare strategie di

prevenzione e di contrasto aderenti, aggiornate ed efficaci. La Sezione viene tempestivamente informata di ogni evento significativo che accade sull’intero territorio nazionale, per approfondire gli aspetti psico-criminologici, anche nella prospettiva di analisi dei fattori di rischio e di elaborazione di strategie operative.





Nel 2019, è stata avviata in provincia di Napoli la sperimentazione del sistema “Mobile

Angel”, sviluppato con la società “Intellitronika” grazie al sostegno dell’associazioni

“Soroptimist International Italia” e “Woman Care Trust”, impegnate nella tutela delle

vittime di stalking, e delle Fondazioni “Vodafone Italia” e “Lottomatica”, che perseguono

finalità di assistenza alle categorie sociali vulnerabili. Il progetto prevede la

consegna alle vittime di violenza di genere di un dispositivo di allarme integrato in uno

“smart watch”, connesso con la rete telefonica. Una “App” dedicata consente, in caso di

necessità, di inviare richieste d’intervento alla Centrale Operativa dell’Arma.



L’impegno prioritario dell’Arma è quello garantire la sicurezza delle donne e prevenire

situazioni che possano degenerare, prestando particolare attenzione ai cosiddetti “reati spia”, ovvero a quei delitti come gli atti persecutori, i maltrattamenti contro familiari e conviventi e le violenze sessuali, spesso precursori di epiloghi tragici e fatali per le vittime. Nel 2023, rispetto al 2022, i delitti perseguiti dall’Arma con riferimento al Codice Rosso sono passati da 54.062 a 55.374 confermando la prevalente percentuale di quelli denunciati presso le Stazioni Carabinieri.



Quello della violenza di genere è un grave fenomeno di natura culturale e sociale, contro il

quale le sole misure restrittive non bastano, dovendosi, invece, ritenere imprescindibile un

processo evolutivo della componente antropologica che vada di pari passo con il mutevole e

rapido cambiamento della società.